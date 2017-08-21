Арбитраж Уральского округа рассмотрит жалобу УФАС на решение об отказе в разделении «Ижавиа»

По информации «Интерфакса», рассмотрение состоится 5 октября.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Уральского округа рассмотрит кассационную жалобу Удмуртского УФАС на решение арбитражного и апелляционного судов об отказе в разделении «Ижавиа» на аэропорт и авиаотряд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку дел.

«Жалоба будет рассмотрена 5 октября», - говорится в сообщении.

Ранее УФАС обращалось в суд с иском о разделении авиакомпании «Ижавиа» на аэропортовый комплекс и авиаотряд. По мнению антимонопольщиков, компания умышленно препятствует выходу на рынок новых перевозчиков, поэтому дальнейшее совмещение двух видов деятельности УФАС считает недопустимым.

28 февраля 2017 года Арбитражный суд Удмуртской Республики принял решение отказать в удовлетворении иска УФАС. Апелляционная инстанция это решение поддержала.

Отметим, что 100% акций «Ижавиа» принадлежат Удмуртской Республике. Компания осуществляет регулярные пассажирские и грузовые рейсы по России и в страны СНГ.