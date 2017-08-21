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      Арбитраж Уральского округа рассмотрит жалобу УФАС на решение об отказе в разделении «Ижавиа»

      14:55, 21 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      14:55, 21 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      68
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#деньги\n#суд
      Фото: @arzik2
      68
      0

      По информации «Интерфакса», рассмотрение состоится 5 октября.

      Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Уральского округа рассмотрит кассационную жалобу Удмуртского УФАС на решение арбитражного и апелляционного судов об отказе в разделении «Ижавиа» на аэропорт и авиаотряд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку дел.

      «Жалоба будет рассмотрена 5 октября», - говорится в сообщении.

      Ранее УФАС обращалось в суд с иском о разделении авиакомпании «Ижавиа» на аэропортовый комплекс и авиаотряд. По мнению антимонопольщиков, компания умышленно препятствует выходу на рынок новых перевозчиков, поэтому дальнейшее совмещение двух видов деятельности УФАС считает недопустимым.

      28 февраля 2017 года Арбитражный суд Удмуртской Республики принял решение отказать в удовлетворении иска УФАС. Апелляционная инстанция это решение поддержала.

      Отметим, что 100% акций «Ижавиа» принадлежат Удмуртской Республике. Компания осуществляет регулярные пассажирские и грузовые рейсы по России и в страны СНГ.

      14:55, 21 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      68
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#деньги\n#суд

       

       

       

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