Да ты гонишь: компания из Ижевска начинает продавать самогонные аппараты в США

По словам генерального директора группы компаний «Торуда» Фарида Гарипова, в планах у компании в ближайшее время также зайти на рынок Великобритании, Австралии и Канады, а после этого – в страны Латинской Америки.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская группа компаний «Торуда» начнет продавать самогонные аппараты в США. Как рассказал корреспонденту «Сусанина» генеральный директор TORUDA group Фарид Гарипов, в планах у команды единомышленников в ближайшее время зайти на рынок Великобритании, Австралии и Канады, а после этого – в страны Латинской Америки.

«Предварительно мы очень детально исследовали конкурентов в США. У них интернет-магазины существуют уже более 20 лет. Когда в России о них еще толком не знали, в Штатах уже был кризис доткомов. При всем при этом сейчас у них такие топорные, неудобные интернет-магазины. А российские сайты, и наши в том числе, очень быстро спрогрессировали в плане удобопользования, наглядности. Что касается товаров – с нашим стандартным набором нас никто не ждет (шведские стенки, лодки ПВХ, сейфы, мебель, печи-камины) – надо быть Китаем, чтобы зайти туда с каким-то товаром. Но если мы берем какие-то уникальные группы, которыми славится Россия, тогда да – зеленый свет. Самогонные аппараты – яркое тому подтверждение», - рассказал «Сусанину» Фарид Гарипов.

По его словам, на данный момент у компании есть другие задумки по нескольким товарным группам, которые могут быть востребованы у жителей Соединенных Штатов.

После того, как «Торуда» запустила англоязычный сайт в США, интернет-магазины появятся в Великобритании, Австралии и Канаде.

«Да, в этих странах рынок меньше американского, но теперь сделать сайт для ещё одной англоязычной страны нам будет гораздо проще. Если будет хороший эффект, то пойдут следом испаноязычные страны – Латинская Америка (более 10 стран), Мексика, Испания. Емкость рынка там хорошая», - отметил Фрид Гарипов.

«Отдельное спасибо хочу сказать нашим англоговорящим сотрудникам. Это и копирайтеры-языковеды, погрузившиеся на несколько недель в другую языковую среду, и поисковые оптимизаторы, которые разработали и внедрили уникальную систему сбора семантического ядра на иностранном языке, и контент-менеджеры, свободно владеющие английским. Вместе мы можем если не всё, то очень многое!», - сказал руководитель компании.

Руководитель компании также отметил, что в России «самогонные аппараты расходятся как пирожки», в том числе и поэтому было решено попробовать продавать их в других странах.