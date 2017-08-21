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      Да ты гонишь: компания из Ижевска начинает продавать самогонные аппараты в США

      08:50, 21 августа, 2017
      08:50, 21 августа, 2017
      181
      0
      #интернет\n#бизнес\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия\n#магазины\n#деньги
      Фото: samogon-braga.ru
      181
      0

      По словам генерального директора группы компаний «Торуда» Фарида Гарипова, в планах у компании в ближайшее время также зайти на рынок Великобритании, Австралии и Канады, а после этого – в страны Латинской Америки.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевская группа компаний «Торуда» начнет продавать самогонные аппараты в США. Как рассказал корреспонденту «Сусанина» генеральный директор TORUDA group Фарид Гарипов, в планах у команды единомышленников в ближайшее время зайти на рынок Великобритании, Австралии и Канады, а после этого – в страны Латинской Америки.

      «Предварительно мы очень детально исследовали конкурентов в США. У них интернет-магазины существуют уже более 20 лет. Когда в России о них еще толком не знали, в Штатах уже был кризис доткомов. При всем при этом сейчас у них такие топорные, неудобные интернет-магазины. А российские сайты, и наши в том числе, очень быстро спрогрессировали в плане удобопользования, наглядности. Что касается товаров – с нашим стандартным набором нас никто не ждет (шведские стенки, лодки ПВХ, сейфы, мебель, печи-камины) – надо быть Китаем, чтобы зайти туда с каким-то товаром. Но если мы берем какие-то уникальные группы, которыми славится Россия, тогда да – зеленый свет. Самогонные аппараты – яркое тому подтверждение», - рассказал «Сусанину» Фарид Гарипов.

      По его словам, на данный момент у компании есть другие задумки по нескольким товарным группам, которые могут быть востребованы у жителей Соединенных Штатов.

      После того, как «Торуда» запустила англоязычный сайт в США, интернет-магазины появятся в Великобритании, Австралии и Канаде.

      «Да, в этих странах рынок меньше американского, но теперь сделать сайт для ещё одной англоязычной страны нам будет гораздо проще.  Если будет хороший эффект, то пойдут следом испаноязычные страны – Латинская Америка (более 10 стран), Мексика, Испания. Емкость рынка там хорошая», - отметил Фрид Гарипов.

      «Отдельное спасибо хочу сказать нашим англоговорящим сотрудникам. Это и копирайтеры-языковеды, погрузившиеся на несколько недель в другую языковую среду, и поисковые оптимизаторы, которые разработали и внедрили уникальную систему сбора семантического ядра на иностранном языке, и контент-менеджеры, свободно владеющие английским. Вместе мы можем если не всё, то очень многое!», - сказал руководитель компании.

      Руководитель компании также отметил, что в России «самогонные аппараты расходятся как пирожки», в том числе и поэтому было решено попробовать продавать их в других странах.

      08:50, 21 августа, 2017
      181
      0
      #интернет\n#бизнес\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия\n#магазины\n#деньги

       

       

       

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