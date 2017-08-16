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      Предприятие из Селтинского района получит кредит под 1% годовых

      14:15, 16 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      14:15, 16 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      104
      0
      #сельское хозяйство\n#Селты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      104
      0

      Деньги пойдут на реконструкцию молочно-товарной фермы ООО «Западный».

      Селты. Удмуртия. Предприятие из Селтинского района первым в регионе получит кредит под 1% годовых. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, деньги пойдут на реконструкцию молочно-товарной фермы ООО «Западный».

      «В 2017 году микрокредитной компанией Удмуртский фонд развития предпринимательства было принято решение о финансировании предприятий республики под уникально низкие проценты при условии выполнения дополнительных требований», - говорится в сообщении.

      Для получения таких ставок предприятиям необходимо обеспечить у себя создание дополнительных рабочих мест, а также обеспечить рост выручки до конца 2017 года.

      «Отметим, что прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) не менее 14 процентов, увеличение оборота в постоянных ценах – не менее 6 процентов», - уточнили в пресс-службе.

      Наша справка:

      ООО «Западный» осуществляет производственную деятельность в Селтинском и в Увинском районах. Работники хозяйства добиваются лучших показателей в районе по привесам молодняка, по надою на фуражную корову. 

      14:15, 16 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      104
      0
      #сельское хозяйство\n#Селты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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