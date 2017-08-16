Предприятие из Селтинского района получит кредит под 1% годовых

Деньги пойдут на реконструкцию молочно-товарной фермы ООО «Западный».

Селты. Удмуртия. Предприятие из Селтинского района первым в регионе получит кредит под 1% годовых. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, деньги пойдут на реконструкцию молочно-товарной фермы ООО «Западный».

«В 2017 году микрокредитной компанией Удмуртский фонд развития предпринимательства было принято решение о финансировании предприятий республики под уникально низкие проценты при условии выполнения дополнительных требований», - говорится в сообщении.

Для получения таких ставок предприятиям необходимо обеспечить у себя создание дополнительных рабочих мест, а также обеспечить рост выручки до конца 2017 года.

«Отметим, что прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) не менее 14 процентов, увеличение оборота в постоянных ценах – не менее 6 процентов», - уточнили в пресс-службе.

Наша справка:

ООО «Западный» осуществляет производственную деятельность в Селтинском и в Увинском районах. Работники хозяйства добиваются лучших показателей в районе по привесам молодняка, по надою на фуражную корову.