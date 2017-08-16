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      Ижевские мотоциклы протестирует полиция Москвы

      08:30, 16 августа, 2017
      Яна Шамаева
      08:30, 16 августа, 2017
      Яна Шамаева
      245
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#полиция\n#Удмуртия\n#Калашноков\n#мотоциклы
      Фото: пресс-служба концерна "Калашников"
      245
      0

      Запас хода электротранспорта составляет 150 км на одной зарядке.

      Ижевск. Удмуртия. Полиция Москвы протестирует электромотоциклы «Иж». Запас хода транспорта на одной зарядке составляет 150 км, сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

      «На самом деле очень интересные экземпляры, полностью экологически чистый транспорт, очень перспективный. Я уверен, он принесет свои плоды. Наши сотрудники патрульно-постовой службы сегодня имели возможность проехать на мотоциклах, ощутить их маневренность и другие ходовые качества. Я думаю, в дальнейшем будет более глубокое испытание и, как следствие, при несении службы мы сможем сделать какие-то выводы и совместно поработать их с концерном «Калашниковым», чтобы довести эту технику до совершенства», - сказал замначальника Главного управления МВД России по Москве Александр Петриков.

      ИЖ для полиции_1.jpg

      Электромотоцилы столичной полиции передадут после форума «Армия-2017», который пройдет в Кубинке Московской области с 22 по 27 августа.

      08:30, 16 августа, 2017
      Яна Шамаева
      245
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#полиция\n#Удмуртия\n#Калашноков\n#мотоциклы

       

       

       

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