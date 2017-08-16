Ижевские мотоциклы протестирует полиция Москвы

Запас хода электротранспорта составляет 150 км на одной зарядке.

Ижевск. Удмуртия. Полиция Москвы протестирует электромотоциклы «Иж». Запас хода транспорта на одной зарядке составляет 150 км, сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

«На самом деле очень интересные экземпляры, полностью экологически чистый транспорт, очень перспективный. Я уверен, он принесет свои плоды. Наши сотрудники патрульно-постовой службы сегодня имели возможность проехать на мотоциклах, ощутить их маневренность и другие ходовые качества. Я думаю, в дальнейшем будет более глубокое испытание и, как следствие, при несении службы мы сможем сделать какие-то выводы и совместно поработать их с концерном «Калашниковым», чтобы довести эту технику до совершенства», - сказал замначальника Главного управления МВД России по Москве Александр Петриков.





Электромотоцилы столичной полиции передадут после форума «Армия-2017», который пройдет в Кубинке Московской области с 22 по 27 августа.