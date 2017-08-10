Власти Ижевска продадут «Дом Моделей»

Для этого предприятие пришлось приватизировать.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска намерены продать часть ООО «Дом Моделей». Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в Управлении имущественных отношений администрации города.

«В июне 2017 года проведена приватизация МУП «Дом Моделей» путем преобразования в ООО «Дом Моделей». В соответствии с решением городской думы Ижевска планируется продажа доли данного общества, цена продаваемого имущества определяется по результатам независимой оценки на дату приватизации», - ответили в управлении в ответ на редакционный запрос.

В администрации города уточнили, что планируемая к продаже доля составляет 100%.