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      Власти Ижевска продадут «Дом Моделей»

      17:31, 10 августа, 2017
      17:31, 10 августа, 2017
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      #бизнес\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия
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      Для этого предприятие пришлось приватизировать.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска намерены продать часть ООО «Дом Моделей». Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в Управлении имущественных отношений администрации города.

      «В июне 2017 года проведена приватизация МУП «Дом Моделей» путем преобразования в ООО «Дом Моделей». В соответствии с решением городской думы Ижевска планируется продажа доли данного общества, цена продаваемого имущества определяется по результатам независимой оценки на дату приватизации», - ответили в управлении в ответ на редакционный запрос.

      В администрации города уточнили, что планируемая к продаже доля составляет 100%.

      17:31, 10 августа, 2017
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      #бизнес\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия

       

       

       

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