Современный склад-терминал запустили на предприятии «Глазов-молоко»

Новый объект позволит отладить логистику не только этой площадки ОАО «МИЛКОМ», но и обеспечит доставку всего ассортимента молочной продукции «КОМОС ГРУПП» в направлении Перми и Урала.

Глазов. Удмуртия. Новый современный склад-терминал цельномолочной продукции открыли на площадке «Глазов-молоко». Этот объект позволит усовершенствовать логистику ОАО «МИЛКОМ» и обеспечит быструю и качественную доставку продукции в направлении Перми и Урала.

«Для производственных площадок ОАО «МИЛКОМ» Удмуртия – очень тесный рынок. Мы продаем продукцию в 66 регионов Российской Федерации, и одно из направлений нашего развития – это Урал и северные регионы России. Именно на складе «Глазов-молоко» будет осуществляться перевалка продукции, сделанной на наших молочных предприятиях, формирование сборных заказов, а также дальнейшая адресная отгрузка в распределительные и федеральные сети,» - сказал управляющий ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.

Открытие склада терминала на ПП Глазов молоко Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-10.

Строительство объекта обошлось агрохолдингу «КОМОС ГРУПП» примерно в 86 млн рублей. Склад-терминал построили в рамках инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей «Глазов-молоко». Общая площадь составляет почти 1,5 тыс. кв. метров. Постоянно поддерживается температура на уровне 2 градусов по Цельсию. Отгрузка товара сократилась в три раза. Фура, которая ранее загружалась в течение 3 часов, сейчас заполняется за час. Ручной труд на этом складе практически не используется, все полностью автоматизировано и структурировано.

«Для города это, конечно же, тоже бренд, потому что сейчас брендированию городов уделяется очень большое внимание. Мы хотим, чтобы о Глазове знали не только потому что здесь есть ЧМЗ, но и потому что здесь есть прекрасный «КОМОС ГРУПП», который инвестирует и создает такие объекты… Конечно же, здесь мы не о сотнях говорим новых рабочих мест, но 12 человек за одну смену получили здесь новые рабочие места, причем с высокой культурой производства… Любое рабочее место в Глазове – это все равно вложение в казну города. Для города это важно,» - сказал глава Глазова Олег Бекмеметьев.

Строительство склада-терминала позволит разгрузить площади, занимаемые продукцией ранее. На них развернутся новые линии по первичной переработке молока и расширению производства. Например, в ассортименте появится зерновой творог в сливках, который не выпускается ни в Удмуртии, ни в близлежащих регионах. Инвестиционный проект стоимостью 330 млн рублей уже одобрен и готовится к реализации.

«Люди, которые будут работать на этом объекте, будут приходить и радоваться, что они работают в современных человеческих условиях. Что у них вся работа автоматизирована, все компьютеризировано. Что у них созданы очень хорошие бытовые условия, чтобы они хорошо работали. И на выходе получается вкусный, качественный, полезный продукт,» - добавил управляющий ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.