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      Власти Воткинска выступили против запрета на торговлю алкоголем в многоэтажках

      15:43, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      15:43, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      190
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя
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      0

      Письма с обращениями планируют направить врио главы Удмуртии и бизнес-омбудсмену региона.

      Воткинск. Удмуртия. Власти и предприниматели Воткинска выступили против законопроекта, запрещающего торговлю алкоголем на первых этажах жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

      Решение обратиться по этому поводу к республиканским властям приняли на заседании Общественного совета предпринимателей.

      «Подготовить письма врио главы Удмуртии Александру Бречалову и уполномоченному по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александру Прасолову о недопущении принятия законопроекта «О внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики» «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» в части установления запрета на розничную продажу алкоголя в помещениях, переведенных из жилого фонда в нежилой и расположенных в жилых домах», - говорится в сообщении.

      Напомним, ранее Минпромторг Удмуртии заявил, что запрет на торговлю алкоголем в многоэтажках разорит малый и средний бизнес республики.

      15:43, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      190
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя

       

       

       

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