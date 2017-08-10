Власти Воткинска выступили против запрета на торговлю алкоголем в многоэтажках

Письма с обращениями планируют направить врио главы Удмуртии и бизнес-омбудсмену региона.

Воткинск. Удмуртия. Власти и предприниматели Воткинска выступили против законопроекта, запрещающего торговлю алкоголем на первых этажах жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Решение обратиться по этому поводу к республиканским властям приняли на заседании Общественного совета предпринимателей.

«Подготовить письма врио главы Удмуртии Александру Бречалову и уполномоченному по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александру Прасолову о недопущении принятия законопроекта «О внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики» «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» в части установления запрета на розничную продажу алкоголя в помещениях, переведенных из жилого фонда в нежилой и расположенных в жилых домах», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минпромторг Удмуртии заявил, что запрет на торговлю алкоголем в многоэтажках разорит малый и средний бизнес республики.