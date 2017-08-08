Круизы из Сочи в Крым планирует запустить концерн «Калашников» на собственных катерах

Для этого предприятие готово построить скоростные катера.

Крым. Концерн «Калашников» хочет запустить морские круизы между Сочи и Крымским полуостровом. Об этом со ссылкой на вице-премьера Дмитрий Рогозина сообщает «Федерал пресс».

«Интересные наработки есть у концерна «Калашников», они давно специализируются не только на выпуске оружия. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, вы знаете, у нас есть два поручения президента об организации регулярного морского сообщения и морских круизов между Сочи и городами Крымского полуострова. «Калашников» предлагает строительство скоростных судов в кооперации с одним из крымских предприятий», – сказал Рогозин.