Ижевский пруд попадет на сувениры столицы Удмуртии

Также в их число войдет крокодил, автомат Калашникова, мотоцикл «Иж», магнитофон, троллейбус и пельмени.

Ижевск. Удмуртия. Иллюстрации для сувенирной продукции создали на Дизайн-выходных в Ижевске. Мероприятие прошло в столице региона со 2 по 6 августа.

На сумки, значки, футболки, кружки попадут пельмени, мотоцикл «Иж», крокодил, магнитофон, автомат Калашникова, троллейбус и Ижевский пруд. Кроме того, дизайнеры нарисовали карту достопримечательностей Ижевска.

«Сувенирная продукция - это самый готовый проект. Ребята дорисуют, просили пару дней, чтобы шероховатости сгладить, и дальше мы выкупим у них эти материалы, как обычно это бывает, чтобы были права. Либо мы это передадим какой-то из структур, например, музею, а возможно, как попросили ребята, выложим в общий доступ, чтобы любой предприниматель в городе мог использовать хороший дизайн для своих сувениров. Важно, чтобы красоты было больше, не важно, кто получает от этого прибыль», - сказал со-основатель Дизайн-выходных Вячеслав Правдзинский.

Также при создании сувениров будут учитываться образы из национальной удмуртской культуры.

«Мы поняли, что важно основывать визуальный образ на каких-то традиционных вещах, культуре и национальных особенностях. Для Ижевска мы создали целый ряд качественных, хороших, интересных иллюстраций. Это круто, что проект получился не абстрактным, а довольно реальным, и его воплотят в жизнь», - рассказала иллюстратор из Москвы Катя Куклина.