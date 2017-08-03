Покупку квартиры в Ижевске можно оплатить банковской картой

В офисе продаж ООО «Регион-Инвест» установлен терминал Сбербанка.

Ижевск. Удмуртия. Купить квартиру с видом на Ижевский пруд теперь можно по банковской карте. В офисе продаж ООО «Регион-Инвест» установлен терминал Сбербанка.

Группа компаний «Регион-Инвест» имеет опыт реализации проектов как жилой, так и коммерческой недвижимости. В настоящее время застройщик возводит жилой комплекс «Ривьера-Парк», в составе которого – 13 объектов со сроками сдачи в 2017 – 2019 годах. Новых хозяев ждут без малого 400 квартир.

Сотрудничество со Сбербанком позволяет ООО «Регион-Инвест» создать комфортные условия для совершения сделок с недвижимостью. Выбрать квартиру и оформить ипотечный кредит можно как в офисе продаж застройщика, так и при помощи современных цифровых сервисов Сбербанка - на портале недвижимости «ДомКлик» - или через мобильное приложение ДомКлик (доступно для скачивания в App Store и Play Market). Услуга электронной регистрации от Сбербанка позволяет зарегистрировать договор долевого участия в строительстве или право собственности на готовую квартиру через интернет, а также получить скидку по ипотеке – 0,7п.п. от ставки по выбранной программе. А теперь ООО «Регион-Инвест» совместно со Сбербанком предоставляет клиентам дополнительный сервис: возможность оплатить покупку квартиры или внести первоначальный взнос за жилье со счета банковской карты.

«Развивая сотрудничество с нашими партнерами по рынку недвижимости, мы ставим перед собой цель не просто выдавать ипотечные кредиты, но и создавать инфраструктуру для реализации сделок, - подчеркнул заместитель управляющего Удмуртским отделением Сбербанка Герман Бадягин. - Сегодня весь комплекс услуг, связанных с покупкой квартиры можно получить в офисе застройщика «в одном окне». Кроме того Сбербанк разработал для застройщиков специальные условия эквайринга, что позволяет им создавать дополнительные удобства для наших общих клиентов».

Отметим, что ранее pos-терминал Сбербанка для безналичной оплаты или внесения первоначального взноса за приобретаемое жилье был установлен в офисе продаж ООО «Комос-Строй». Под этим брендом в Удмуртии строится 4,5 тысячи квартир в 20 домах. С момента установки оборудования наблюдается поступательный рост объема безналичных платежей, что свидетельствует о востребованности данного сервиса у покупателей жилья.