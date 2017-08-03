«Уралэлектромонтаж» в Ижевске погасил более половины задолженности по зарплате

Деньги больше двух месяцев не получали 50 работников.

Ижевск. Удмуртия. Руководство филиала «Ижевского управления» ОАО «Уралэлектромонтаж» в Ижевске начало выплачивать долги своим работникам. По данным на 2 августа 2017 года, из 5 млн погашено 3,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Зарплату больше двух месяцев не получали 50 человек. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы»). В рамках расследования дела из офиса компании изъяли документы. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, допрошены руководство и работник предприятия. Часть из них уже признали потерпевшими.