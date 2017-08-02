Набережную и аэропорт Ижевска представили инвесторам в качестве проектов ГЧП

Также поднимался разговор о главном корпусе Оружейного завода и индустриальном парке «Ижевский завод».

Ижевск. Удмуртия. Инвесторам в качестве проектов государственно-частного партнёрства представили главный корпус Оружейного завода, индустриальный парк «Ижевский завод», а также набережную и аэропорт столицы Удмуртии.

В ходе дискуссии было отмечено, что набережная города на сегодняшний день не является центром скопления горожан из-за отсутствия на ее территории разного рода развлекательных объектов, кафе. В главном корпусе инженерного завода, как и прежде, предложили сделать музейно-выставочный комплекс, а территорию вокруг башни презентовали как индустриальный парк «Ижевский завод». Врио главы Удмуртии Александр Бречалов напомнил, что реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта планируют подготовить за счет «Ижавиа» и привлекать к развитию воздушной гавани инвесторов.

По словам полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, Удмуртия является интересным регионом, в котором пока раскрыты не все инвестиционные возможности.

«Когда власть понимает, что бизнес должен быть основой республики, а бизнес понимает, что власть развернута лицом и готова их поддерживать, тогда и успех региона неизбежен. Удмуртия очень интересный, потенциально развитый регион, в котором, на мой взгляд, далеко не все инвестиционные возможности раскрыты», - сказал Бабич.