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      Набережную и аэропорт Ижевска представили инвесторам в качестве проектов ГЧП

      13:22, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      13:22, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      287
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#Набережная Ижевского пруда
      287
      0

      Также поднимался разговор о главном корпусе Оружейного завода и индустриальном парке «Ижевский завод».

      Ижевск. Удмуртия. Инвесторам в качестве проектов государственно-частного партнёрства представили главный корпус Оружейного завода, индустриальный парк «Ижевский завод», а также набережную и аэропорт столицы Удмуртии.

      В ходе дискуссии было отмечено, что набережная города на сегодняшний день не является центром скопления горожан из-за отсутствия на ее территории разного рода развлекательных объектов, кафе. В главном корпусе инженерного завода, как и прежде, предложили сделать музейно-выставочный комплекс, а территорию вокруг башни презентовали как индустриальный парк «Ижевский завод». Врио главы Удмуртии Александр Бречалов напомнил, что реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта планируют подготовить за счет «Ижавиа» и привлекать к развитию воздушной гавани инвесторов.

      По словам полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, Удмуртия является интересным регионом, в котором пока раскрыты не все инвестиционные возможности.

      «Когда власть понимает, что бизнес должен быть основой республики, а бизнес понимает, что власть развернута лицом и готова их поддерживать, тогда и успех региона неизбежен. Удмуртия очень интересный, потенциально развитый регион, в котором, на мой взгляд, далеко не все инвестиционные возможности раскрыты», - сказал Бабич.

      13:22, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      287
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#Набережная Ижевского пруда

       

       

       

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