Основные направления назвал советник главы республики Александр Свинин.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии назвали перспективные отрасли инвестирования в регион. Основные направления озвучил во время презентации карты инвестиционных возможностей советник врио главы республики Александр Свинин.

В список вошли:

- онлайн образование;

- промышленное производство;

- беспилотные системы;

- производство нефтегазового оборудования;

- бытовые и промышленные накопители энергии;

- оборудование и системы цифрового земледелия;

- машиностроение;

- производство продуктов питания.

Также на форуме озвучили основные показатели представленности Удмуртии в России:

- это 90% стрелкового оружия;

- 50% специальных сталей и сплавов;

- 20% авиационной техники;

- первое место по производству твердых сыров;

- третье место по производству оборудования для молочной промышленности.

«Мы отдаем себе отчет в том, что в быстро меняющемся мире конкуренцию может выигрывать только тот, кто принимает изменения и готов этими изменениями управлять», - сказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.