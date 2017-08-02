Основные направления назвал советник главы республики Александр Свинин.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии назвали перспективные отрасли инвестирования в регион. Основные направления озвучил во время презентации карты инвестиционных возможностей советник врио главы республики Александр Свинин.
В список вошли:
- онлайн образование;
- промышленное производство;
- беспилотные системы;
- производство нефтегазового оборудования;
- бытовые и промышленные накопители энергии;
- оборудование и системы цифрового земледелия;
- машиностроение;
- производство продуктов питания.
Также на форуме озвучили основные показатели представленности Удмуртии в России:
- это 90% стрелкового оружия;
- 50% специальных сталей и сплавов;
- 20% авиационной техники;
- первое место по производству твердых сыров;
- третье место по производству оборудования для молочной промышленности.
«Мы отдаем себе отчет в том, что в быстро меняющемся мире конкуренцию может выигрывать только тот, кто принимает изменения и готов этими изменениями управлять», - сказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.