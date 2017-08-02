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      В Удмуртии назвали перспективные отрасли инвестирования в регион

      12:07, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      12:07, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      191
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия
      191
      0

      Основные направления назвал советник главы республики Александр Свинин.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии назвали перспективные отрасли инвестирования в регион. Основные направления озвучил во время презентации карты инвестиционных возможностей советник врио главы республики Александр Свинин.

      В список вошли:

      - онлайн образование;

      - промышленное производство;

      - беспилотные системы;

      - производство нефтегазового оборудования;

      - бытовые и промышленные накопители энергии;

      - оборудование и системы цифрового земледелия;

      - машиностроение;

      - производство продуктов питания.

      Также на форуме озвучили основные показатели представленности Удмуртии в России:

      - это 90% стрелкового оружия;

      - 50% специальных сталей и сплавов;

      - 20% авиационной техники;

      - первое место по производству твердых сыров;

      - третье место по производству оборудования для молочной промышленности.

      «Мы отдаем себе отчет в том, что в быстро меняющемся мире конкуренцию может выигрывать только тот, кто принимает изменения и готов этими изменениями управлять», - сказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      12:07, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      191
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия

       

       

       

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