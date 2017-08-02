Десятку бизнес-чемпионов представили в Удмуртии

Наиболее перспективные предприятия во время презентации карты инвестиционных возможностей назвал постоянный представитель главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии представили десятку бизнес-чемпионов республики. О перспективных предприятиях во время презентации карты инвестиционных возможностей рассказал постоянный представитель главы региона при Президенте России Михаил Хомич.

В список вошли:

- Воткинская промышленная компания;

- сеть салонов красоты «Прядки в порядке»;

- Центр высоких технологий;

- Ижевский опытно-механический завод;

- Ува-молоко;

- завод «Свет»;

- Цветы Удмуртии;

- мебельная компания «Мирлачева»;

- конструкторское бюро электроизделий 21 века.

Всего власти региона составили список из 100 бизнес-чемпионов республики.

«В Удмуртии более 60 тыс. предпринимателей и мы отобрали для вас сто наиболее инвестиционно привлекательных. Конечно же, в нем есть наши крупные предприниматели, но я акцентирую внимание именно на малый и средний бизнес, потому что именно в этом мы видим нашу точку роста», - сказал Хомич.