Десятку бизнес-чемпионов представили в Удмуртии

Наиболее перспективные предприятия во время презентации карты инвестиционных возможностей назвал постоянный представитель главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии представили десятку бизнес-чемпионов республики. О перспективных предприятиях во время презентации карты инвестиционных возможностей рассказал постоянный представитель главы региона при Президенте России Михаил Хомич.
В список вошли:
- Воткинская промышленная компания;
- сеть салонов красоты «Прядки в порядке»;
- Центр высоких технологий;
- Ижевский опытно-механический завод;
- Ува-молоко;
- завод «Свет»;
- Цветы Удмуртии;
- мебельная компания «Мирлачева»;
- конструкторское бюро электроизделий 21 века.
Всего власти региона составили список из 100 бизнес-чемпионов республики.
«В Удмуртии более 60 тыс. предпринимателей и мы отобрали для вас сто наиболее инвестиционно привлекательных. Конечно же, в нем есть наши крупные предприниматели, но я акцентирую внимание именно на малый и средний бизнес, потому что именно в этом мы видим нашу точку роста», - сказал Хомич.