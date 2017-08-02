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      Десятку бизнес-чемпионов представили в Удмуртии

      11:33, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      11:33, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      475
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия
      475
      0

      Наиболее перспективные предприятия во время презентации карты инвестиционных возможностей назвал постоянный представитель главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии представили десятку бизнес-чемпионов республики. О перспективных предприятиях во время презентации карты инвестиционных возможностей рассказал постоянный представитель главы региона при Президенте России Михаил Хомич.

      В список вошли:

      - Воткинская промышленная компания;

      - сеть салонов красоты «Прядки в порядке»;

      - Центр высоких технологий;

      - Ижевский опытно-механический завод;

      - Ува-молоко;

      - завод «Свет»;

      - Цветы Удмуртии;

      - мебельная компания «Мирлачева»;

      - конструкторское бюро электроизделий 21 века.

      Всего власти региона составили список из 100 бизнес-чемпионов республики.

      «В Удмуртии более 60 тыс. предпринимателей и мы отобрали для вас сто наиболее инвестиционно привлекательных. Конечно же, в нем есть наши крупные предприниматели, но я акцентирую внимание именно на малый и средний бизнес, потому что именно в этом мы видим нашу точку роста», - сказал Хомич.

      11:33, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      475
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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