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      Мороженое и мясные полуфабрикаты из Удмуртии начнут продавать в Китае

      18:00, 01 августа, 2017
      18:00, 01 августа, 2017
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      #бизнес\n#инвестиции\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП
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      До конца года произведенное агрохолдингом «КОМОС ГРУПП» мороженое поступит в магазины соседнего государства.

      Ижевск. Удмуртия. Четыре предприятия, входящие в состав агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», рассматривают возможность выхода на рынок Китая. Об этом информационному агентству «Сусанин» во время презентации карты инвестиционных возможностей Удмуртии рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «КОМОС ГРУПП» Кирилл Чечин.

      «Это предприятия, которые занимаются производством молока, мороженного и мясных полуфабрикатов. В планах это есть. Что касается мороженого, то я предполагаю, что это перспектива текущего года. По молоку – следующий год. Мы будем стараться зайти на эти рынки», - отметил он.

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      Как прокомментировал советник главы Удмуртии Александр Свинин, сейчас в странах Азии наблюдается большой спрос на натуральные и качественные продукты. «Наши большие агропромышленные холдинги уже производят продукты питания, которые стоят на полках, мы проанализировали, во всех регионах страны. И следующий шаг - это выход на международные рынки», - сообщил он журналистам.
      Отметим, что за последние 10 лет «КОМОС ГРУПП» инвестировал более 16 млрд рублей в модернизацию производственных предприятий и приобретение новых активов.
      В ходе презентации Михаил Хомич, представил со сцены проект «Топ-100 бизнес-чемпионов Удмуртии». В этот рейтинг вошли предприятия агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», лидеры экономики республики - птицефабрика «Вараксино», «Глазовский комбикормовый завод», «Кигбаевский бекон», «МИЛКОМ», «Удмуртская птицефабрика».

      «Важно, что руководство республики оценивает наш вклад в становление экономики Удмуртии. Я уверен, что это не последние наши проекты, план инвестиционной деятельности компании прописан на много лет вперед», - резюмировал Кирилл Чечин.

      18:00, 01 августа, 2017
      136
      0
      #бизнес\n#инвестиции\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП

       

       

       

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