Объемы производства гражданской продукции на заводе "Купол" в Ижевске выросли на 57%

К 2020 году предприятие собирается увеличить ее выпуск в три раза.

Ижевск. Удмуртия. Объемы производства гражданской продукции на заводе "Купол" в Ижевске в первом полугодии 2017 по сравнению с аналогичным периодом 2016 увеличились на 57%. Рост услуг производственного характера составил 14%, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Удельный вес гражданской продукции в общем объеме проиводства за три года увеличился на 55%. Предприятие ставит задачу к 2020 году увеличить показатель в три раза.

На техническое перевооружение ИЭМЗ "Купол" в 2016-2018 годах выделят порядка 3 млрд рублей.