«Альфа-Банк» купил торговый центр «Столица» в Ижевске за 717,5 млн рублей

ТЦ ушел с молотка из-за банкротства предыдущего собственника здания – ООО «ИжевскИнвест».

Ижевск. Удмуртия. «Альфа-Банк» стал новым собственником торгового центра «Столица» в Ижевске. Согласно аукционным документам, компания приобрела здание за 717,5 млн рублей. При этом начальная цена на лот составляла 712,8 млн рублей.

Причиной того, что здание было выставлено на торги, стало банкротство предыдущего собственника ООО «ИжевскИнвест».

Также в аукционе принимало участие ООО «Дриада М», которое предложило за торговый центр 715 млн рублей.

В «Альфа-Банке» на запрос информационного агентства «Сусанин» от комментариев отказались.