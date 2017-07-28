300 млн рублей инвестиций направят на ремонт инженерного корпуса по Воткинскому шоссе в Ижевске

Это рекордная в республике сумма в сфере государственно-частного партнерства.

Ижевск. Удмуртия. 300 млн рублей инвестиций направят на капитальный ремонт инженерного корпуса в Ижевске. 12-этажное здание находится по адресу Воткинское шоссе, 170, сообщает пресс-служба агентства инвестиционного развития Удмуртии.

По данным ведомства, это рекордная в регионе сумма в сфере частно-государственного партнёрства.

На площадях планируют открыть бизнес-центр формата low-cost, где можно будет по пониженной ставке арендовать офисы. Также там может появиться небольшой технопарк или центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием.

«Заключенное инвестиционное соглашение позволит сэкономить до 7 млн рублей бюджетных средств, которые ежегодно тратились на обслуживание объекта и налоговые платежи. Здание было передано в собственность Центра инвестиционного развития 27 января 2017 года. Его спасли от разрушения, а республиканский бюджет получит дополнительные средства», - сказал директор центра инвестиционного развития Удмуртии Роман Вахитов.

Закончить капремонт корпуса планируют в 2019 году.