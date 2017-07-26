Более 500 площадок вошли в карту инвествозможностей Удмуртии

Дорожную карту презентуют в Ижевске 1 августа.

Ижевск. Удмуртия. В дорожную карту инвестиционных возможностей Удмуртии вошли более 500 площадок. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, презентация документа состоится в Ижевске 1 августа.

Участниками мероприятия станут более 250 потенциальных инвесторов, предпринимателей, руководителей финансовых институтов, представителей органов государственной власти и институтов развития.

В карту инвестиционных возможностей вошли сведения о более чем 300 инвестиционных площадках и 180 инвестиционных проектах из сферы сельского хозяйства, пищевой промышленности, IT, машиностроения, энергетики и других направлений. В лидерах по доступным инвестиционным проектам стали Глазов, Ижевск, Сарапул, Завьяловский и Игринский районы. Более половины проектов находятся в этих населенных пунктах.