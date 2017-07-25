Новый генератор для авиации России создадут в Сарапуле

Разработка будет легче и компактнее своих предшественников.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский электрогенераторный завод (АО «СЭГЗ») создаст новый магнитоэлектрический генератор для авиационной промышленности России. Предприятие уже заключило соответствующий договор с Новосибирским техническим университетом и Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин», сообщает пресс-служба завода.

Мощность генератора составит 90 киловатт. Известно, что он будет легче и компактнее своих предшественников.

«Реализация контракта позволит СЭГЗ уже в этом году получить опытные образцы принципиально новых генераторов с очень большими возможностями по их применению. По своим тактико-техническим данным они превосходят ныне существующие системы электроснабжения, применяемые в отечественных гражданских и военных самолетах», - сказал директор Сарапульского электрогенераторного завода Сергей Мусинов.