  • $ 59.66 ↑
  • € 69.47 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Новый генератор для авиации России создадут в Сарапуле

      14:41, 25 июля, 2017
      Яна Шамаева
      14:41, 25 июля, 2017
      Яна Шамаева
      144
      0
      #экономика\n#промышленность\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия
      144
      0

      Разработка будет легче и компактнее своих предшественников.

      Сарапул. Удмуртия. Сарапульский электрогенераторный завод (АО «СЭГЗ») создаст новый магнитоэлектрический генератор для авиационной промышленности России. Предприятие уже заключило соответствующий договор с Новосибирским техническим университетом и Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин», сообщает пресс-служба завода.

      Мощность генератора составит 90 киловатт. Известно, что он будет легче и компактнее своих предшественников.

      «Реализация контракта позволит СЭГЗ уже в этом году получить опытные образцы принципиально новых генераторов с очень большими возможностями по их применению. По своим тактико-техническим данным они превосходят ныне существующие системы электроснабжения, применяемые в отечественных гражданских и военных самолетах», - сказал директор Сарапульского электрогенераторного завода Сергей Мусинов.

      14:41, 25 июля, 2017
      Яна Шамаева
      144
      0
      #экономика\n#промышленность\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Смертельное ДТП на Сарапульском тракте: два человека скончались на месте

      21:05, 22 июля, 2017
      9239

      Врио главы Удмуртии заявил о признаках преднамеренного банкротства «Аптек Удмуртии» и «Фармации»

      8177
      10:39, 19 июля, 2017

      Трагедия на Удмуртской, большой улов и показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди: что произошло минувшей ночью

      5156
      08:00

      Наказание для ижевской автолюбительницы и генерала МВД и замерзающая Аргентина: что произошло минувшей ночью

      4017
      08:00, 18 июля, 2017

      В Ижевске мужчина выбросил девушку из окна

      3397
      14:28, 19 июля, 2017

      В Санкт-Петербурге появились сугробы после града

      21:29, 22 июля, 2017
      987

      Известная телеведущая Елена Миронова скончалась в Москве

      880
      14:19, 23 июля, 2017

      Госдума ввела курортный сбор в четырех регионах России

      864
      15:25, 19 июля, 2017

      В Приморье фото- и видеокамеры зафиксировали медведицу с рекордным количеством медвежат

      823
      09:10, 21 июля, 2017

      Роспотребнадзор проверит, не опасны ли спиннеры для детей

      751
      13:46, 18 июля, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекли из склепа

      12:19, 21 июля, 2017
      1091

      В Испании при невыясненных обстоятельствах убили и пытались сжечь россиянку

      775
      11:20, 21 июля, 2017

      Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

      765
      23:40, 20 июля, 2017

      Сильное землетрясение произошло в Турции и Греции

      765
      09:50, 21 июля, 2017

      Facebook разрабатывает собственный модульный смартфон

      740
      15:30, 22 июля, 2017

      Мультимедиа

      Дорога в Нефтекамск

      Дорога Сарапул Нефтекамск

      Виктор Савельев о сроках ввода моста через Каму