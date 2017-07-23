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      Ижевский механический завод намерен представить до 10 новинок гражданского оружия

      10:21, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      10:21, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      48
      0
      #промышленность\n#оружие\n#Ижевск
      Фото: YouTube
      48
      0

      В частности, речь идет о линейке охоткарабинов.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод, входящий в состав концерна «Калашников»,  намерен представить до 10 новинок гражданского оружия уже в этом году. Как сообщает Интерфакс, в частности, речь идет о линейке охоткарабинов.

      «Линейка карабинов «Лось», «Барс», «Изюбр» - она в новом облике с новыми тактико-техническими характеристиками поступит на рынок уже в конце этого года», - цитирует издание слова управляющего директора предприятия Александра Гвоздика.

      Оборудование для производства этого оружия уже начало поступать на площадку в рамках комплексного инвестпроекта. Пусконаладка начнется 24 июля.

      «Долгожданный МР-156 - инерционное ружье, - МР-155 в 20-м калибре тоже в этом году и МР-234 тоже под конец этого года, в сезон для охотников, мы получим», - отметил Гвоздик.

      10:21, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      48
      0
      #промышленность\n#оружие\n#Ижевск

       

       

       

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