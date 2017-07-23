Ижевский механический завод намерен представить до 10 новинок гражданского оружия

В частности, речь идет о линейке охоткарабинов.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод, входящий в состав концерна «Калашников», намерен представить до 10 новинок гражданского оружия уже в этом году. Как сообщает Интерфакс, в частности, речь идет о линейке охоткарабинов.

«Линейка карабинов «Лось», «Барс», «Изюбр» - она в новом облике с новыми тактико-техническими характеристиками поступит на рынок уже в конце этого года», - цитирует издание слова управляющего директора предприятия Александра Гвоздика.

Оборудование для производства этого оружия уже начало поступать на площадку в рамках комплексного инвестпроекта. Пусконаладка начнется 24 июля.

«Долгожданный МР-156 - инерционное ружье, - МР-155 в 20-м калибре тоже в этом году и МР-234 тоже под конец этого года, в сезон для охотников, мы получим», - отметил Гвоздик.