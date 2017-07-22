  • $ 58.93 ↓
  • € 68.66 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Редукторы для лифтовых лебедок начнут производить на Сарапульском электрогенераторном заводе

      12:00, 22 июля, 2017
      12:00, 22 июля, 2017
      140
      0
      #промышленность\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#лифт\n#завод \
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      140
      0

      В это инвестиционный проект предприятие вложит 233,8 млн рублей.

      Сарапул. Удмуртия. Сарапульский электрогенераторный завод планирует вложить 233,8 млн рублей в инвестпроект по импортозамещающему производству редукторов для лифтовых лебедок. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

      Планируемый срок окупаемости – 9 лет, объем производства – 6,5 тыс. изделий в год.

      «На сегодняшний день большинство отечественных производителей лифтов и лифтового оборудования вынуждены закупать лифтовые лебедки у зарубежных поставщиков в Италии, Германии и Белоруссии. Это, в свою очередь, приводит к зависимости российского рынка от условий, которые диктуют иностранные компании и от курса валют. Выход СЭГЗ на полную производственную мощность позволит существенно сократить зависимость России от импортной лифтовой продукции», - говорится в сообщении.

      Отмечается, что в 2016 году СЭГЗ выпустил более 2,3 тыс.лифтовых лебедок, локализовав производство всех комплектующих, за исключением червячных пар*, которые предприятие закупает в Германии. 

      12:00, 22 июля, 2017
      140
      0
      #промышленность\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#лифт\n#завод \

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Врио главы Удмуртии заявил о признаках преднамеренного банкротства «Аптек Удмуртии» и «Фармации»

      10:39, 19 июля, 2017
      7625

      Жители Татар-базара в Ижевске не могут добиться прекращения стройки высотного дома «в соседнем огороде»

      5236
      10:55, 17 июля, 2017

      Универсал из Ижевска: «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал Lada Vesta SW Cross

      4738
      13:13, 16 июля, 2017

      Жители Ижевска сняли на видео «Ниву», спускающуюся по лестнице на набережной

      3423
      11:00, 15 июля, 2017

      Наказание для ижевской автолюбительницы и генерала МВД и замерзающая Аргентина: что произошло минувшей ночью

      3410
      08:00, 18 июля, 2017

      Свадьба дочери судьи из Краснодара за 2 млн долларов заинтересовала Кремль

      16:30, 17 июля, 2017
      1051

      Свадьбу дочери судьи из Краснодара оценили в 2 млн долларов

      793
      19:10, 16 июля, 2017

      Госдума ввела курортный сбор в четырех регионах России

      784
      15:25, 19 июля, 2017

      Больше 8 тысяч сотрудников АвтоВАЗа останутся без работы

      718
      14:15, 17 июля, 2017

      Роспотребнадзор проверит, не опасны ли спиннеры для детей

      703
      13:46, 18 июля, 2017

      Финны установили новый рекорд по количеству голых пловцов

      18:59, 16 июля, 2017
      699

      Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

      641
      23:40, 20 июля, 2017

      Сильное землетрясение произошло в Турции и Греции

      573
      09:50, 21 июля, 2017

      ДНР и ЛНР объявили о создании нового государства – Малороссии

      559
      12:25, 18 июля, 2017

      В Испании при невыясненных обстоятельствах убили и пытались сжечь россиянку

      536
      11:20, 21 июля, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: тройка в Совфед и уровень рождаемости в регионе

      21 июля, 2017

      Психрометрическая будка

      21 июля, 2017

      Доплеровский метеорологический локатор

      21 июля, 2017