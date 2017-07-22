Редукторы для лифтовых лебедок начнут производить на Сарапульском электрогенераторном заводе

В это инвестиционный проект предприятие вложит 233,8 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский электрогенераторный завод планирует вложить 233,8 млн рублей в инвестпроект по импортозамещающему производству редукторов для лифтовых лебедок. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Планируемый срок окупаемости – 9 лет, объем производства – 6,5 тыс. изделий в год.

«На сегодняшний день большинство отечественных производителей лифтов и лифтового оборудования вынуждены закупать лифтовые лебедки у зарубежных поставщиков в Италии, Германии и Белоруссии. Это, в свою очередь, приводит к зависимости российского рынка от условий, которые диктуют иностранные компании и от курса валют. Выход СЭГЗ на полную производственную мощность позволит существенно сократить зависимость России от импортной лифтовой продукции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году СЭГЗ выпустил более 2,3 тыс.лифтовых лебедок, локализовав производство всех комплектующих, за исключением червячных пар*, которые предприятие закупает в Германии.