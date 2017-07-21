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      Площадка «АвтоВАЗа» в Ижевске уйдет в корпоративный отпуск

      13:35, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:35, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
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      #бизнес\n#Ижевск\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#отпуск
      Фото: google.ru/maps
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      Он продлится с 24 июля по 13 августа.

      Ижевск. Удмуртия. Площадка «АвтоВАЗа» в Ижевске уйдет в корпоративный отпуск. Как сообщает пресс-служба предприятия, он продлится с 24 июля по 13 августа.

      «АвтоВАЗ» уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 24 июля по 13 августа. Вместе с «АвтоВАЗом в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск», - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

      Отметим, что в период отпуска на предприятиях продолжат плановую модернизацию оборудования и проведут необходимые ремонтные работы.

      Компания подготовила достаточный запас автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки.

      13:35, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
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      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#отпуск

       

       

       

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