Он продлится с 24 июля по 13 августа.

Ижевск. Удмуртия. Площадка «АвтоВАЗа» в Ижевске уйдет в корпоративный отпуск. Как сообщает пресс-служба предприятия, он продлится с 24 июля по 13 августа.

«АвтоВАЗ» уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 24 июля по 13 августа. Вместе с «АвтоВАЗом в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск», - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Отметим, что в период отпуска на предприятиях продолжат плановую модернизацию оборудования и проведут необходимые ремонтные работы.

Компания подготовила достаточный запас автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки.