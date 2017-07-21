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      У банка «Спурт», который имеет филиалы в Ижевске, отозвали лицензию

      10:30, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:30, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      52
      0
      #Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: google.ru/maps
      52
      0

      Это связано с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

      Ижевск. Удмуртия. У банка «Спурт», который имеет филиалы в Ижевске, отозвали лицензию. Как сообщает официальный сайт Центробанка, это связано с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативов установленных регулятором.

      «Отозвать с 21 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Спурт», - говорится в сообщении ЦБ.

      Приказ был подписан председателем банка России Эльвирой Набиуллиной.  

      10:30, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      52
      0
      #Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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