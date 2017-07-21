Это связано с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Ижевск. Удмуртия. У банка «Спурт», который имеет филиалы в Ижевске, отозвали лицензию. Как сообщает официальный сайт Центробанка, это связано с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативов установленных регулятором.

«Отозвать с 21 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Спурт», - говорится в сообщении ЦБ.

Приказ был подписан председателем банка России Эльвирой Набиуллиной.