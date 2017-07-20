Производство новых «Лада Веста» начнется в Ижевске в конце года

Об этом сообщил президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор.

Ижевск. Удмуртия. Производство новых автомобилей «Лада Веста» (Vesta SW Cross) стартует в Ижевске в четвертом квартале 2017 года. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор во время визита на Ижавто 19 июля, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Директор дирекции по дизайну Стивен Джеймс Маттин рассказал о принципиальных отличиях данных моделей от седана, который выпускается на площадях автозавода в Ижевске с 2015 года. По словам дизайнера, специально для Vesta SW Cross создана яркая оранжевая цветовая гамма окраски кузова и для оформления интерьера.

Багажник автомобиля, который рассчитан на 480 л, может расширяться за счет фальш-пола на 95 л, а при сложенных задних сидениях увеличиваться до 825 л.