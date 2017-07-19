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      Удмуртия поднялась на одну строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

      10:30, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:30, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      32
      0
      #бизнес\n#инвестиции\n#Ижевск\n#опрос\n#ПФО\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      32
      0

      Среди 85 регионов страны регион занял 28 место, в ПФО – 7 строчку.

      Ижевск. Удмуртия за год поднялась на одну строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Как сообщает пресс-служба правительства и главы региона, среди 85 субъектов страны родниковый край занял 28 место, в ПФО – 7 строчку из 14.

      Данный рейтинг характеризует инвестклимат с разных аспектов, основываясь на оценке 44-х показателей, объединенных в 4 направления: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

      Все регионы-участники в итоге распределялись по 5 группам – от лидеров (группа А) до отстающих (группа Е). Основой рейтинга послужили опросы предпринимателей регионов.

      По первому направлению «Регуляторная среда» Удмуртская Республика вошла в группу С. В этом году улучшились значения показателей по количеству процедур по регистрации предприятий, по регистрации прав собственности и процедур, необходимых для получения разрешения на строительство.

      В направлении «Институты для бизнеса» республика вошла в группу лидеров (группа А). Это направление оценивает наличие и качество институтов защиты бизнеса. В этом блоке опрошенные поставили Удмуртии самые высокие оценки.

      Третье направление - «Инфраструктура и ресурсы». Здесь регион вошел в группу С среди регионов России. Отметим, что республика впервые удалось выйти из группы Е и перейти в группу D по показателю «доля дорог, соответствующих нормативным требованиям» (35,4 процента).

      Четвертое заключительное направление оценки национального рейтинга – это «Поддержка малого предпринимательства». По данной группе Удмуртия попала в группу D среди российских регионов, улучшив при этом такой важный статистический показатель, как доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населения.

      Отмечается также, что на результаты национального рейтинга обращают внимание федеральные органы власти при принятии решений о финансировании регионов и инвесторы. 

      10:30, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      32
      0
      #бизнес\n#инвестиции\n#Ижевск\n#опрос\n#ПФО\n#Удмуртия

       

       

       

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