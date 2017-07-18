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      «Казанский молочный комбинат» войдет в состав агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»

      15:20, 18 июля, 2017
      15:20, 18 июля, 2017
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      #промышленность\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП
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      На базе комбината планируется выпускать весь спектр молочной продукции под федеральным брендом «Село Зеленое».

      Казань. Татарстан. Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» и «Татагролизинг» подписали предварительный договор купли-продажи имущественного комплекса «Казанского молочного комбината». Основной договор стороны планируют заключить в октябре-ноябре текущего года.

      Предприятие войдет в состав субхолдинга по переработке молока ООО «КОМОС ГРУПП», представленного компанией «МИЛКОМ» на правах шестой производственной площадки. Кроме того, в направление входят крупные предприятия Удмуртии и Пермского края: «Сарапул-молоко», «Глазов-молоко», «Ижмолоко», «Кезский сырзавод» и «Пермский хладокомбинат «Созвездие».

      По итогам 2016 года производственные площадки «МИЛКОМ» переработали более 378 тыс. тонн молока, что на 8% больше аналогичного показателя 2015 периода. Выручка субхолдинга за 2016 год составила 14,7 млрд рублей.

      «Стратегия нашей компании направлена на активное расширение молочного направления бизнеса, –  отметил управляющий ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов. – Приобретение этого предприятия позволит нам внести вклад в развитие высокого потенциала Республики Татарстан по производству качественных молочных продуктов, а также возродить славные традиции «Казанского молочного комбината» по выпуску вкусной и любимой жителями республики продукции». 

      На базе комбината планируется выпускать весь спектр молочной продукции под популярным федеральным брендом «Село Зеленое». В перспективе предполагается производить продукцию и под специально созданным для рынка Татарстана локальным брендом. Для этого в ближайшие несколько лет агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» проведет глубокую модернизацию основных производственных фондов «Казанского молочного комбината». Также в планах компании - развитие сырьевой базы в тесном контакте с сельхозтоваропроизводителями республики.

      Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» занимает четвертое место среди отечественных производителей жидких ультрапастеризованных молочных продуктов (по данным компании Tetra Pak). Натуральную и качественную продукцию компании сегодня знают и любят потребители в 66 регионах Российской Федерации. Неоднократно товары, производимые предприятиями агрохолдинга, становились победителями популярной телепередачи «Контрольная закупка».

      15:20, 18 июля, 2017
      232
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      #промышленность\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП

       

       

       

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