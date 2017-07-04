Концерн «Калашников» разработает новую модель мотоцикла для силовиков

Технику представят на выставке «Армия-2017».

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» планирует представить на выставке «Армия-2017» новую модель военного мотоцикла марки «Иж». Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова директора по внешним коммуникациям предприятия Софии Ивановой.

«Работы ведутся в интересах силовых структур. Модели будут представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот», - добавила Иванова.

Источник РБК в концерне сообщил, что моделей должно быть три. Мотоциклы будут без колясок, с отсеками под автомат и другие вещи. Они будут похожи на горные и различные по проходимости.

Опрошенные РБК эксперты отметили, что скорее всего, это будет российско-китайская разработка.

«Сомневаюсь, что Ижмаш (c 2013 года — концерн «Калашников» - прим. ред.) разработал его сам. Скорее всего, двигатель будет китайским, остальное российское. Проще отдать заказ компаниям Lifan и Stels, чтобы они сделали все в три раза дешевле», — считает владелец мотосервиса «АВТ-сервис» Алексей Трепыхалин.

Также, по его мнению, такая техника будет стоить максимум 150 тыс. рублей.

Последней разработкой подобного рода, которая велась в России в военных целях, был мотоцикл «Урал». Он выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе.