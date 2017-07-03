«КОМОС ГРУПП» познакомил москвичей с натуральными и качественными продуктами собственного производства на празднике «Гербер»

Агрохолдинг принял участие в национальном удмуртском празднике в московском саду «Эрмитаж».

Москва. Российский агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» принял участие в фестивале национальной культуры «Гербер» в московском саду «Эрмитаж». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие проходило по инициативе властей республики.

На стенде федерального бренда «Село Зеленое» для гостей праздника были организованы кулинарные мастер-классы шеф-повара Романа Мельникова, приготовившего не только изысканные блюда европейской кухни, но также и традиционное удмуртское блюдо – перепечи. Также посетители сада попробовали настоящий пломбир на сливках, творог с сохраненной структурой зерна и другие продукты агрохолдинга.

«Это очень хорошая инициатива – познакомить москвичей и гостей столицы с Удмуртской Республикой, ее культурой, традициями, национальным колоритом, и отличный повод показать технический, экономический и продовольственный потенциал региона, продемонстрировать его инвестиционные возможности. Московский «Гербер» – это мероприятие для простых людей, обычного народа, и это очень важно, что в такой непринуждённой обстановке они знакомятся с нашим краем, – сказал управляющий российским агрохолдингом «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.

Cтенд «Село Зеленое» посетило много знаменитостей, политиков и спортсменов, среди них был Сергей Карякин, чемпион мира по быстрым шахматам. Он оценил пломбир от бренда «Село Зеленое».

«КОМОС ГРУПП» поддерживает проведение удмуртского национального праздника «Гербер» уже несколько лет. Например, в июне этого года агрохолдинг оказал поддержку республиканскому «Герберу» в Можгинском районе, а также городского праздника, который проходил в Ижевске, предоставив продукцию предприятия для приготовления обрядовой каши.