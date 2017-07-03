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      «КОМОС ГРУПП» познакомил москвичей с натуральными и качественными продуктами собственного производства на празднике «Гербер»

      17:35, 03 июля, 2017
      17:35, 03 июля, 2017
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      #Гербер\n#Москва\n#продукты\n#продукты питания\n#КОМОС ГРУПП
      Фото: Пресс-служба ООО "КОМОС ГРУПП"
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      Агрохолдинг принял участие в национальном удмуртском празднике в московском саду «Эрмитаж».

      Москва. Российский агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» принял участие в фестивале национальной культуры «Гербер» в московском саду «Эрмитаж». Об этом сообщает пресс-служба компании.

      Мероприятие проходило по инициативе властей республики. 

      На стенде федерального бренда «Село Зеленое» для гостей праздника были организованы кулинарные мастер-классы шеф-повара Романа Мельникова, приготовившего не только изысканные блюда европейской кухни, но также и традиционное удмуртское блюдо – перепечи. Также посетители сада попробовали настоящий  пломбир на сливках, творог с сохраненной структурой зерна и другие продукты агрохолдинга.

      «Это очень хорошая инициатива – познакомить москвичей и гостей столицы с Удмуртской Республикой, ее культурой, традициями, национальным колоритом, и отличный повод показать технический, экономический и продовольственный потенциал региона, продемонстрировать его инвестиционные возможности. Московский «Гербер» – это мероприятие для простых людей, обычного народа, и это очень важно, что в такой непринуждённой обстановке они знакомятся с нашим краем, – сказал управляющий российским агрохолдингом «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.

      Cтенд «Село Зеленое» посетило много знаменитостей, политиков и спортсменов, среди них был Сергей Карякин, чемпион мира по быстрым шахматам. Он оценил пломбир от бренда «Село Зеленое».  

      «КОМОС ГРУПП» поддерживает проведение удмуртского национального праздника «Гербер» уже несколько лет. Например, в июне этого года агрохолдинг оказал поддержку республиканскому «Герберу» в Можгинском районе, а также городского праздника, который проходил в Ижевске, предоставив продукцию предприятия для приготовления обрядовой каши. 

      "КОМОС ГРУПП" познакомил москвичей с продуктами из Удмуртии на празднике "Гербер"

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-03.

      17:35, 03 июля, 2017
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      #Гербер\n#Москва\n#продукты\n#продукты питания\n#КОМОС ГРУПП

       

       

       

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