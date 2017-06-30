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      Удмуртия стала второй в ПФО по росту объемов производства

      15:09, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      15:09, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      203
      0
      #экономика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#производство
      203
      0

      Показатель составил 107%.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла второе место среди 14 регионов Приволжского федерального округа по индексу производства в 2016 году. Прирост составил 7%, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

      Лидером стала Чувашская республика (+7,6%), а в Оренбургской области, наоборот, произошел спад (-5,8%).

      По объему продукции сельского хозяйства Удмуртия оказалась на восьмом месте в ПФО с показателем в 69,7 млрд рублей. По объему валового сбора зерна на 11 месте (542,4 тыс. тонн). Строительство в экономике Удмуртии занимает долю в 6%. По объему строительных работ республика занимает 9 место в Приволжье (36518,2 млн рублей).

      Инвестиции в основной капитал составили 85406 млн рублей, в расчете на душу населения – 56,3 тыс. рублей. Это девятое место в округе. Оборот розничной торговли в Удмуртии составил 139,2 тыс. рублей (7 место в ПФО). Потребительские цены в регионе выросли на 3,7% (2 место в Приволжье).

      15:09, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      203
      0
      #экономика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#производство

       

       

       

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