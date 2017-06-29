Удмуртия стала третьей в России по производству молока

За 5 месяцев 2017 года в республике выпущено 275 тыс. тонн.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала третьей в топ-30 по производству молока среди сельхозпредприятий России. Об этом пишет «Агробизенс» со ссылкой на данные Росстата.

В республике за 2017 год было произведено 275 тыс. тонн молока, что почти на 5% больше по сравнению с таким же периодом времени прошлого года.

На первом месте оказался Татарстан – 459,5 тыс. тонн (+3,7%), на втором Краснодарский край 375,5 тыс. тонн (+0,2%).

Напомним, что в 2016 году в Удмуртии произвели более 738 тыс. тонн молока. Это на 18,2 тыс. тонн или 2,5% больше результатов 2015 года.