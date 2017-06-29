«Ижсталь» начнет производить катаные прутки для авиации

Новую продукцию используют для изготовления узлов и деталей, расположенных внутри авиационных двигателей.

Ижевск. Удмуртия. Завод «Ижсталь» освоил прокат прутков из специальных марок сталей и жаропрочных сплавов для авиационного двигателестроения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Работа над производством катаных прутков диаметром от 7 до 50 мм проходила в тандеме с ПАО «Уральская кузница».

«Уральская кузница» выплавляет и переплавляет стали и жаропрочные сплавы, отковывает из них прутки и заготовку для переката. Затем «Ижсталь» делает прокатку кованой заготовки. Часть заготовки диаметром от 8 до 12 мм поступает на еще одно предприятие группы «Мечел» - Белорецкий металлургический комбинат, где из нее делают калиброванный прокат и проволоку со специальной отделкой поверхности в прутках.

Новую продукцию используют для изготовления узлов и деталей, расположенных внутри авиационных двигателей. Комплектующие должны выдерживать постоянные повышенные тепловые и механические нагрузки.

Напомним, что навыками в производстве жаропрочных сплавов для авиационной, ракетостроительной и аэрокосмической отраслей промышленности завод «Ижсталь» овладел в 2015 году.