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      В Удмуртии зафиксировано максимальное снижение цен на частные дома

      17:01, 19 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      17:01, 19 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      1016
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: @arzik2
      1016
      0

      Стоимость на такую недвижимость за год в республике упала на 7,2%.

      Ижевск. Удмуртия. Максимальное снижение цен на частные дома за год в России зафиксированы в Удмуртии. Как сообщает портал «Мир квартир», стоимость такой недвижимости в республике упала на 7,2%.

      Сегодня жителям родникового края покупка дома обойдется в среднем в 3 048 209 рублей (средняя цена за квадратный метр - 26 198 рублей).

      На 6,9% снизились ценники в Мурманской и на 8,8% – в Челябинской областях.

      С прошлого лета средняя стоимость частного дома в регионах России выросла в 27 регионах из 78, а снизилась в 51. Средний прирост составил минус 1,5%. Самое большое увеличение стоимости отмечено в Карелии (+3,9%), Калужской (+3,8%), Вологодской (+3,7%), Ульяновской (+3,6%) и Владимирской (+3,4%) областях.

      Средняя цена квадратного метра выросла за год в 32 регионах из 78, а упала в 46. Лидером по приросту цены «квадрата» стал Дагестан – с прошлого лета подорожание составило 5,1%. Увеличились по стоимости метра дома во Владимирской (+4,2%) и Калужской областях (+3,9%). Четвертое место по этому показателю заняла Воронежская область (+3,7%), пятое – Калининградская (+3,4%).

      Напомним, что недавно информационное агентство «Сусанин» подготовило лонгрид о том, как в Ижевске за 450 тыс. рублей продают дом и земельный участок. 

      Сусанин / Капитал и закон

      Директор компании-подрядчика ООО "Кровля Про" Андрей Широких подтвердил, что фирма оказывает услуги подряда на строительство в "некой партнерской схем" с проектом "Полезные люди". При звонке на телефон, указанный на сайте группы компаний "Полезные люди", позиционирующей себя как риэлтерское агентство, взявший трубку сотрудник подтвердил, что он может проконсультировать по вопросу приобретения дома по стоимости материнского капитала.

      17:01, 19 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      1016
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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