В Удмуртии зафиксировано максимальное снижение цен на частные дома

Стоимость на такую недвижимость за год в республике упала на 7,2%.

Ижевск. Удмуртия. Максимальное снижение цен на частные дома за год в России зафиксированы в Удмуртии. Как сообщает портал «Мир квартир», стоимость такой недвижимости в республике упала на 7,2%.

Сегодня жителям родникового края покупка дома обойдется в среднем в 3 048 209 рублей (средняя цена за квадратный метр - 26 198 рублей).

На 6,9% снизились ценники в Мурманской и на 8,8% – в Челябинской областях.

С прошлого лета средняя стоимость частного дома в регионах России выросла в 27 регионах из 78, а снизилась в 51. Средний прирост составил минус 1,5%. Самое большое увеличение стоимости отмечено в Карелии (+3,9%), Калужской (+3,8%), Вологодской (+3,7%), Ульяновской (+3,6%) и Владимирской (+3,4%) областях.

Средняя цена квадратного метра выросла за год в 32 регионах из 78, а упала в 46. Лидером по приросту цены «квадрата» стал Дагестан – с прошлого лета подорожание составило 5,1%. Увеличились по стоимости метра дома во Владимирской (+4,2%) и Калужской областях (+3,9%). Четвертое место по этому показателю заняла Воронежская область (+3,7%), пятое – Калининградская (+3,4%).

Напомним, что недавно информационное агентство «Сусанин» подготовило лонгрид о том, как в Ижевске за 450 тыс. рублей продают дом и земельный участок.