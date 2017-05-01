Концерн «Калашников» разместил дебютные облигации на 3 млрд рублей

Ставка первого купона составила 10,90% годовых.
Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» разместил дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 3 млрд рублей в четверг, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашникова».
Параметры выпуска:
Объем размещения – 3 млрд рублей;
Номинал – 1 тыс. рублей;
Ставка купона – 10,90% годовых;
Купонный период – 182 дня;
Срок погашения – 5 лет;
Оферта – 3 года с начала размещения.
«Инвесторы проявили значительный интерес к нашим облигациям - по итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Концерна превысил объем выпуска более чем в 3 раза. Мы получили более 30 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании» - прокомментировал заместитель генерального директора по экономике и финансам концерна Павел Скачков.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 27 апреля 2017 года.