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      Концерн «Калашников» разместил дебютные облигации на 3 млрд рублей

      13:00, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      13:00, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      147
      0
      #Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#Концерн \"Калашников\"\n#акции и облигации
      Фото: susanin.news
      147
      0

      Ставка первого купона составила 10,90% годовых.

      Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» разместил дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 3 млрд рублей в четверг, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашникова».

      Параметры выпуска:

      Объем размещения – 3 млрд рублей;

      Номинал – 1 тыс. рублей;

      Ставка купона – 10,90% годовых;

      Купонный период – 182 дня;

      Срок погашения – 5 лет;

      Оферта – 3 года с начала размещения.

      «Инвесторы проявили значительный интерес к нашим облигациям - по итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Концерна превысил объем выпуска более чем в 3 раза. Мы получили более 30 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании» - прокомментировал заместитель генерального директора по экономике и финансам концерна Павел Скачков.

      Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 27 апреля 2017 года. 

      13:00, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      147
      0
      #Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#Концерн \"Калашников\"\n#акции и облигации
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