Концерн «Калашников» разместил дебютные облигации на 3 млрд рублей

Ставка первого купона составила 10,90% годовых.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» разместил дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 3 млрд рублей в четверг, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашникова».

Параметры выпуска:

Объем размещения – 3 млрд рублей;

Номинал – 1 тыс. рублей;

Ставка купона – 10,90% годовых;

Купонный период – 182 дня;

Срок погашения – 5 лет;

Оферта – 3 года с начала размещения.

«Инвесторы проявили значительный интерес к нашим облигациям - по итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Концерна превысил объем выпуска более чем в 3 раза. Мы получили более 30 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании» - прокомментировал заместитель генерального директора по экономике и финансам концерна Павел Скачков.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 27 апреля 2017 года.