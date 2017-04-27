Теплоснабжающие организации Удмуртии задолжали за газ более 640 миллионов рублей

Наибольшая сумма задолженности у ООО «Районная теплоснабжающая компания.

Ижевск. Удмуртия. Просроченная задолженность теплоснабжающих организаций Удмуртии перед поставщиком газа - компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск», по оперативным данным на 27 апреля 2017 года составляет 640,2 млн рублей.

В числе наиболее проблемных должников:

- ООО «Районная теплоснабжающая компания» - 102,4 млн рублей;

- КТС Воткинск – 110,3 млн рублей;

- МУП Камбарского района «Энергия» – 19,9 млн рублей;

- МП «Тепловые сети» Камбарского района – 17,8 млн рублей;

- ООО «Водолей» Камбарский район – 0,9 млн рублей;

- МУП «ГКОС» Камбарский район – 3,6 млн рублей;

- МУП ЖКХ Можга - 43,7 млн рублей;

- ООО «Игринская энергетическая компания» - 21,5 млн рублей;

- ООО «Увинская управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством» – 15,0 млн рублей;

- ОАО «Камский завод железобетонных изделий» – 18,5 млн рублей;

- ООО «Подгорновский жилкомсервис» – 4,8 млн рублей.