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      Теплоснабжающие организации Удмуртии задолжали за газ более 640 миллионов рублей

      12:52, 27 апреля, 2017
      12:52, 27 апреля, 2017
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      #Газпром\n#газ\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
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      Наибольшая сумма задолженности у  ООО «Районная теплоснабжающая компания.

      Ижевск. Удмуртия. Просроченная задолженность теплоснабжающих организаций Удмуртии перед поставщиком газа - компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск», по оперативным данным на 27 апреля 2017 года составляет 640,2 млн рублей.

      В числе наиболее проблемных должников:

      - ООО «Районная теплоснабжающая компания» - 102,4 млн рублей;

      - КТС Воткинск – 110,3 млн рублей;

      - МУП Камбарского района «Энергия» – 19,9 млн рублей;

      - МП «Тепловые сети» Камбарского района – 17,8 млн рублей;

      - ООО «Водолей» Камбарский район – 0,9 млн рублей;

      - МУП «ГКОС» Камбарский район – 3,6 млн рублей;

      - МУП ЖКХ Можга - 43,7 млн рублей;

      - ООО «Игринская энергетическая компания» - 21,5 млн рублей;

      - ООО «Увинская управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством» – 15,0 млн рублей;

      - ОАО «Камский завод железобетонных изделий» – 18,5 млн рублей;

      - ООО «Подгорновский жилкомсервис» – 4,8 млн рублей.

      12:52, 27 апреля, 2017
      157
      0
      #Газпром\n#газ\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
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