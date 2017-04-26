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      Компания депутата из Удмуртии «УДС-Энерджи» продолжит участвовать в торгах по нефтегазовым участкам

      17:01, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      17:01, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      278
      0
      #Роснефть\n#Ижевск\n#нефть\n#депутаты\n#Удмуртия\n#депутат
      Фото: pixabay.com
      278
      0

      Алексей Чулкин не исключил, что среди них будут и крупные проекты.

      Ижевск. Удмуртия. Компания депутата из Удмуртии Алексея Чулкина «УДС-Энерджи», которая не смогла заплатить 2,75 млрд рублей за выигранный на аукционе нефтегазовый участок в Якутии, продолжит участвовать в торгах по углеводородным ресурсам. Чулкин не исключил, что это будут крупные проекты, сообщает «Интерфакс».

      «Мы смотрим везде по России. Если где-то будет подходящий участок, который нам понравится, мы будем участвовать, безусловно, в аукционе», - сказал Алексей Чулкин.

      Гендиректор и владелец «УДС-Энерджи» отказался от выигранного и «Роснефти» месторождения осенью 2016 года. Компания отказалась платить 2,75 млрд рублей за лицензию на участок в Якутии.

      В аукционе боролись крупнейшие нефтегазовые компании, но победила малоизвестная «УДС-Энерджи» Чулкина. Компания обошла «Роснефть», увеличив платеж в 162 раза. С 17 млн до 2,8 млрд рублей.

      17:01, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      278
      0
      #Роснефть\n#Ижевск\n#нефть\n#депутаты\n#Удмуртия\n#депутат
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