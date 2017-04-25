Планируют, что его покажут во время Дня поля.

Ижевск. Первый интегральный трактор в Удмуртии хотят презентовать в июле. Как сообщил журналистам и. о. министра сельского хозяйства республики, планируют, что его покажут во время традиционного праздника Дня поля.

«Мы еженедельно собираемся и проводим технические советы. В июне мы проводим День поля - мы надеемся, что уже тогда вы увидите этот трактор. Серийное производство начнется в этом году. Там есть ряд технических регламентных дел. Необходимо выпустить первый трактор, пройти испытания. Важно этот год посвятить тому, чтобы под производство были мощности и люди. Пока я не буду раскрывать тайны, может быть даже два трактора увидите», - сказал Александр Прохоров.

По его словам, планы остались прежними. Производство будет нацелено на 40-45 тыс. экземпляров в год.

«Это идейный нацел. Село очень нуждается в таком классе тракторов. Я сейчас не буду загадывать, все будет зависеть от комплекса мощностей, конъюнктуры. Интересуются разные предприятия этой техникой», - уточнил исполняющий обязанности министра.

Напомним, ранее зампред регионального правительства Сергей Токарев заявлял о том, что благодаря запуску нового производства в Ижевске может появиться до 4 тыс. рабочих мест.

Отметим, что в республике будет располагаться сборочная площадка, однако резину будут поставлять из Нижнекамска, двигатели из Ярославля, коробку передач из Челябинска.

«Все остальное производство будет на субподряде наших предприятий. По цене точно никто пока не ответит, но эта цифра будет в пределах 2,5 млн. К примеру, Харьковский трактор стоит 3,5 млн, белорусский трактор такого класса стоит уже 5 млн рублей», - рассказал журналистам Токарев в январе этого года.