Долг МУП ЖКХ Можги за потребленный природный газ превысил 50 миллионов рублей

Поставщик ресурса вынужден применить крайние меры в виде прекращения поставки газа после окончания отопительного сезона, а также обратиться в суд с заявлением о признании предприятия банкротом.

Можга. Удмуртия. Просроченная задолженность МУП ЖКХ г. Можга перед поставщиком газа - компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск», по оперативным данным на 24 апреля 2017 года составляет более 51 млн рублей. По состоянию на 24.04.2016 года задолженность составляла 40 млн рублей. Таким образом, только за один календарный год долги выросли более чем на 10 млн рублей. При этом, если в период с 1 января 2016 по 24 апреля 2016 гг. было оплачено 32 млн рублей, то за аналогичный период текущего года – только 14 млн рублей.

В связи с систематическим невыполнением МУП ЖКХ г. Можга своих обязательств по оплате поставленного природного газа, ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», в соответствии с действующим законодательством, вынужден применить крайние меры в виде прекращения поставки газа после окончания отопительного сезона, а также обратиться в судебные органы с заявлением о признании данного предприятия – должника несостоятельным (банкротом).