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      5,7 млрд рублей заработали организации Удмуртии за январь-февраль 2017 года

      09:25, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      09:25, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      171
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: ИА Сусанин
      171
      0

      Это на 36% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

      Ижевск. Удмуртия. 5,7 млрд рублей – сальдированный финансовый результат деятельности организаций Удмуртии за январь-февраль 2017 года. Как сообщает Удмуртстат, это на 36% меньше, чем за такой же период прошлого года.

      Прибыль в сумме 7,6 млрд рублей получила 321 организация (66%), убыток в размере 1,9 млрд рублей допустили 163 организации (34%).

      Вклад в общий положительный результат внесли организации по добыче полезных ископаемых - 60% и обрабатывающих производств - 18%. Среди убыточных организаций существенное влияние на финансовые результаты оказали также организации обрабатывающих производств - 67% и организации по транспортировке и хранению - 11%. 

      09:25, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      171
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
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