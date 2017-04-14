5,7 млрд рублей заработали организации Удмуртии за январь-февраль 2017 года

Это на 36% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. 5,7 млрд рублей – сальдированный финансовый результат деятельности организаций Удмуртии за январь-февраль 2017 года. Как сообщает Удмуртстат, это на 36% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Прибыль в сумме 7,6 млрд рублей получила 321 организация (66%), убыток в размере 1,9 млрд рублей допустили 163 организации (34%).

Вклад в общий положительный результат внесли организации по добыче полезных ископаемых - 60% и обрабатывающих производств - 18%. Среди убыточных организаций существенное влияние на финансовые результаты оказали также организации обрабатывающих производств - 67% и организации по транспортировке и хранению - 11%.