  • $ 56.76 ↓
  • € 60.26 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия стала пятой в Поволжье по ценам на молоко

      09:58, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      09:58, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      240
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены\n#молоко
      240
      0

      Сейчас средняя его стоимость 24,48 рублей без НДС.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 5 место в Приволжском федеральном округе по ценам на молоко. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов.

      По его словам, сегодня средняя цена на этот продукт 24,48 рублей без НДС, что на 5 рублей выше, чем в 2016 году. Самые высокие цены на молоко в Татарстане.

      Варламов уточнил, что сейчас нет смысла снижать цены на молоко летом.

      «Коэффициент сезонности приближён к единице», - сказал Варламов.

      По его словам, стабильная цена способствует развитию производства.

      В 2016 году в Удмуртии произвели более 738 тонн молока.

      09:58, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      240
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены\n#молоко
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа