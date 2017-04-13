Удмуртия стала пятой в Поволжье по ценам на молоко

Сейчас средняя его стоимость 24,48 рублей без НДС.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 5 место в Приволжском федеральном округе по ценам на молоко. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов.

По его словам, сегодня средняя цена на этот продукт 24,48 рублей без НДС, что на 5 рублей выше, чем в 2016 году. Самые высокие цены на молоко в Татарстане.

Варламов уточнил, что сейчас нет смысла снижать цены на молоко летом.

«Коэффициент сезонности приближён к единице», - сказал Варламов.

По его словам, стабильная цена способствует развитию производства.

В 2016 году в Удмуртии произвели более 738 тонн молока.