Продажи концерна «Калашников» в Ижевске в 2016 году выросли в 2 раза

Также увеличилась выручка и объем производства предприятия.

Ижевск. Удмуртия. Продажи, выручка и объем производства концерна «Калашников» в Ижевске в 2016 году выросли в два раза. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия пишет «Интерфакс».

«Существенный рост экспорта стрелковой продукции и успешное завершение поставки управляемых ракет «Вихрь-1» для Минобороны России в рамках гособоронзаказа позволили удвоить продажи по сравнению с 2015 годом», - сказали в пресс-службе «Калашникова».

По итогам прошлого года выручка увеличилась до 15,7 млрд рублей.

«Согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) предприятие показало технический убыток в размере 1,5 млрд рублей, что связано с единовременным списанием дебиторской задолженности, сформированной в период до 2013 года», - сказали на предприятии.

Чистая прибыль концерна «Калашникова» в 2016 году составила 2,35 млрд рублей. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации – более 4 млрд рублей, что также в 2 раза больше показателей 2015 года.

Из-за роста объема экспортных заказов предприятие работает в три смены и увеличило число работников более, чем на 1,5 тыс. человек.