Крупнейшая нефтесервисная компания США может купить завод «Техновек» в Воткинске

Об этом заявил и.о. премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев.

Ижевск. Удмуртия. Крупнейшая нефтесервисная компания США Schlumberger хочет купить завод нефтегазового оборудования «Техновек» в Воткинске. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Удмуртии Виктора Савельева сообщает «Интерфакс».

«Техновек» - просто уникальное предприятие на сегодняшний день. Если компания Schlumberger приезжает и удивляется, что в России уже выпускают такого качества и такого уровня оборудование, и поговаривает о том, что не готовы ли вы продаться нам, это говорит уже о многом», - сказал Савельев.