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      Крупнейшая нефтесервисная компания США может купить завод «Техновек» в Воткинске

      12:21, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      12:21, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      401
      0
      #технологии\n#бизнес\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#производство
      Фото: www.technovek.ru
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      Об этом заявил и.о. премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев.

      Ижевск. Удмуртия. Крупнейшая нефтесервисная компания США Schlumberger хочет купить завод нефтегазового оборудования «Техновек» в Воткинске. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Удмуртии Виктора Савельева сообщает «Интерфакс».

      «Техновек» - просто уникальное предприятие на сегодняшний день. Если компания Schlumberger приезжает и удивляется, что в России уже выпускают такого качества и такого уровня оборудование, и поговаривает о том, что не готовы ли вы продаться нам, это говорит уже о многом», - сказал Савельев.

      12:21, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      401
      0
      #технологии\n#бизнес\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#производство
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