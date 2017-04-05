Дочери экс-главы Удмуртии Александра Соловьева входят в руководство ряда крупных компаний

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс».

Ижевск. Удмуртия. Дочери экс-главы Удмуртии Александра Соловьева входят в состав руководства ряда крупных строительных и торговых компаний, активы которых составляют порядка 2 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», младшая дочь Соловьева - Юлия Башкова является замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики и членом совета директоров 5 предприятий: акционерных обществ «ДП Можгинское», «ДП Ижевское», «ДП Сарапульское», «Глазовский Дормостстрой» и ООО «Автодормостпроект», суммарный актив которых на 2015 год был более 1,8 млрд рублей. деятельность данных компаний связана с строительством дорог и инженерным проектированием.

Старшая дочь бывшего руководителя региона - Евгения Сирик возглавляет 3 компании: ООО «Хоттэй», ООО «Родник» и ООО «Евгеника», которые занимаются торговлей и недвижимостью. Их стоимость в 2015 году оценивалась более чем в 32,2 млн руб.

Напомним, что во вторник, 4 апреля, Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева. В указе было написано, что своего поста руководитель региона лишился из-за утраты доверия. Причиной к столь кардинальным изменениям послужило задержание Соловьева. Чиновника в сопровождении силовиков доставили в Москву. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В течение дня обыски также прошли в Миндортрансе Удмуртии. Эту информацию подтвердил глава ведомства Виктор Вахромеев.

Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. Его возведение началось в 2013 году. Стоимость объекта оценивается почти в 14 млрд рублей.

В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова, которого в среду, 5 апреля, представили правительству и Госсовету Удмуртии.