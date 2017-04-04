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      Создание заводов по производству автоматов Калашникова ускорили в Венесуэле

      15:50, 04 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:50, 04 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      121
      0
      #промышленность\n#оружие\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Москва\n#Удмуртия
      Фото: kalashnikov.com
      121
      0

      Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

      Москва. Создание заводов по производству автоматов Калашникова ускорили в Венесуэле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

      «В настоящее время в тесном контакте с венесуэльской стороной российские предприятия активизировали работу по ускорению строительства заводов по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним. На площадке работают как российские, так и венесуэльские строительные организации», - сказал Анатолий Пунчук.

      По его словам, большинство технологического оборудования уже находится в стране и готово к монтажу. Также, в соответствии с контрактом идет сборка партии автоматов из ранее поставленных комплектующих.

      Ранее сообщалось, что в Венесуэлу поставлены 100 тысяч автоматов Калашникова новой модификации АК-103. Кроме того, строятся два завода по лицензионной сборке российских автоматов и выпуску боеприпасов к ним. В июне 2014 года замгендиректора ОАО Рособоронэкспорт Игорь Севастьянов сообщил, что задержки со строительством носят технический характер.

      15:50, 04 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      121
      0
      #промышленность\n#оружие\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Москва\n#Удмуртия
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