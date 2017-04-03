Вырученные деньги потратят на выплату зарплат и погашение долгов по налоговым платежам.

Ижевск. Часть имущества Чепецкого управления строительства продадут с аукциона в апреле. Как сообщил на аппаратном совещании органов государственной власти исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Бурнышев, вырученные деньги потратят на выплату зарплат и долгов по налоговым платежам.

«В отношении него (ЧУСа – прим. ред.) введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначены торги по продаже части имущества на 24 апреля. Сумму потратят на долги по зарплатам и погашение долгов по налоговым платежам», - сказал Бурнышев.

В ходе своего доклада он также озвучил величину долга по зарплатам перед жителями Удмуртии.

«Просроченная задолженность по зарплате в Удмуртии составила более 34 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем долг уменьшился на 13 процентов. Более 90 процентов задолженности приходится на Чепецкое управление строительства», - исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии.