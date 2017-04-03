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      Часть имущества Чепецкого управления строительства продадут с аукциона в апреле

      15:25, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:25, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      40
      0
      #строительство\n#налоги\n#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#долги
      Фото: e-molotok.com
      40
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      Вырученные деньги потратят на выплату зарплат и погашение долгов по налоговым платежам.

      Ижевск. Часть имущества Чепецкого управления строительства продадут с аукциона в апреле. Как сообщил на аппаратном совещании органов государственной власти исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Бурнышев, вырученные деньги потратят на выплату зарплат и долгов по налоговым платежам.

      «В отношении него (ЧУСа – прим. ред.) введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначены торги по продаже части имущества на 24 апреля. Сумму потратят на долги по зарплатам и погашение долгов по налоговым платежам», - сказал Бурнышев.

      В ходе своего доклада он также озвучил величину долга по зарплатам перед жителями Удмуртии.

      «Просроченная задолженность по зарплате в Удмуртии составила более 34 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем долг уменьшился на 13 процентов. Более 90 процентов задолженности приходится на Чепецкое управление строительства», - исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии.

      15:25, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      40
      0
      #строительство\n#налоги\n#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#долги
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