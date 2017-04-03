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      200 автоматов поставит концерн «Калашников» ФСИН России

      13:26, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      13:26, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      236
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн \
      Фото: пресс-служба АО «Концерн «Калашников»
      236
      0

      Стоимость контракта составила 3,998 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» заключил контракт с Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний России. Как пишет «Интерфакс», по нему предприятие до ноября 2017 году обязуется поставить 200 автоматов АК-103.

      Стоимость контракта составила 3,998 млн рублей.

      Наша справка:

      Автомат Калашникова АК-103 - индивидуальное оружие армейских и специальных подразделений. В конструкции применяются современные материалы. Приклад, магазин, цевье, ствольная накладка и пистолетная рукоятка изготовлены из пластмассы и обладают высокой ударопрочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Применение защитных покрытий обеспечивает высокую коррозийную стойкость металлических деталей.

      На АК-103 предусмотрены посадочные места для присоединения 40-мм подствольного гранатомета или штыка-ножа и боковая планка для установки оптических и ночных прицелов.

      Характеристики:

      применяемые патроны - 7,62х39;

      вместимость магазина – 30 патронов;

      масса с патронами – 4,1 кг;

      темп стрельбы – 600 выстрелов в минуту;

      прицельная дальность – 1000 метров;

      общая длина – 943 мм;

      режим стрельбы – одиночный и автоматический.

      13:26, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      236
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн \
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