200 автоматов поставит концерн «Калашников» ФСИН России

Стоимость контракта составила 3,998 млн рублей.
Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» заключил контракт с Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний России. Как пишет «Интерфакс», по нему предприятие до ноября 2017 году обязуется поставить 200 автоматов АК-103.
Стоимость контракта составила 3,998 млн рублей.
Наша справка:
Автомат Калашникова АК-103 - индивидуальное оружие армейских и специальных подразделений. В конструкции применяются современные материалы. Приклад, магазин, цевье, ствольная накладка и пистолетная рукоятка изготовлены из пластмассы и обладают высокой ударопрочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Применение защитных покрытий обеспечивает высокую коррозийную стойкость металлических деталей.
На АК-103 предусмотрены посадочные места для присоединения 40-мм подствольного гранатомета или штыка-ножа и боковая планка для установки оптических и ночных прицелов.
Характеристики:
применяемые патроны - 7,62х39;
вместимость магазина – 30 патронов;
масса с патронами – 4,1 кг;
темп стрельбы – 600 выстрелов в минуту;
прицельная дальность – 1000 метров;
общая длина – 943 мм;
режим стрельбы – одиночный и автоматический.