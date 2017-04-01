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      Спортивное питание с мельдонием начнут выпускать в Удмуртии

      15:00, 01 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      15:00, 01 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      78
      0
      #спорт\n#бизнес\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП\n#шутка\n#первое апреля
      78
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      Новый продукт рассчитан на тех, кто стремится вести здоровый образ жизни.

      Ижевск. Удмуртия. Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» и компания «МИЛКОМ» с начала апреля планируют запустить новую линейку спортивного питания To be с добавлением мельдония. По данным пресс-службы компании, такое решение руководство агрохолдинга приняло после утверждения Правительством Российской Федерации 30.03.2017 года «Перечня запрещенных для применения спортсменами веществ и методов», куда мельдоний не вошел.

      В агрохолдинге надеются, что новый состав фитнес-коктейля будет полезен всем, кто ведет здоровый образ жизни и не стремится в состав Олимпийской сборной России.

      Наша справка: To be — молочный коктейль, обогащенный белком. Это сбалансированная порция и отличный вкус. Поможет набрать мышечную массу и улучшить результат в спорте.

      Мельдоний - средство, нормализующее энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов. С 2012 года в Российской Федерации мельдоний включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

      15:00, 01 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      78
      0
      #спорт\n#бизнес\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП\n#шутка\n#первое апреля
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