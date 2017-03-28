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      Удмуртия стала 13-ой в рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП

      16:21, 28 марта, 2017
      Яна Шамаева
      16:21, 28 марта, 2017
      Яна Шамаева
      146
      0
      #бизнес\n#инвестиции\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиционная привлекательность
      Фото: pixabay.com
      146
      0

      Среди субъектов Приволжья регион оказался на 6 позиции.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 13 место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2016 году. Как сообщает пресс-служба агентства инвестиционного развития, среди 14 регионов Приволжского федерального округа республика расположилась на 6 строчке.

      При оценке ГЧП учитывали развитость институциональной среды субъекта, нормативно-правовое обеспечение и опыт реализации проектов.

      По уровню институциональной среды Удмуртия стала четвертой в России, увеличив интегральный показатель по сравнению с 2015 годом на 22,5%. Оценивается он по наличию: уполномоченного органа в сфере ГЧП; специализированной структуры, ответственной за сопровождение проектов; специалистов с соответствующей квалификацией.

      Сейчас в Удмуртии реализуется 52 проекта государственно-частного партнерства.

      Напомним, 24 марта 2017 года в Глазове открыли новое отделение гемодиализа в местной межрайонной больнице. Проект осуществили на основе государственно-частного партнерства. Формой ГЧП стало концессионное соглашение на 15 лет. Объем частных инвестиций составил порядка 35 млн рублей.

      16:21, 28 марта, 2017
      Яна Шамаева
      146
      0
      #бизнес\n#инвестиции\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиционная привлекательность
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