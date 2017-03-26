Директора глазовской фирмы наказали за срыв сроков сдачи четырех многоквартирных домов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Глазов. Директора глазовской строительной фирмы наказали за срыв сроков сдачи четырех многоквартирных домов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчину дисквалифицировали на 6 месяцев.

Известно, что городское управление капитального строительства и ОАО «Чепца» заключили контракт на выполнение работ на сумму около 99 млн рублей. Объекты должны были сдать 1 сентября 2016 года, однако сделали это 30 числа.

«Вместе с тем, ОАО «Чепца» в согласованные контрактом сроки строительство дома не завершило. Соответствующий акт о приемке выполненных работ заказчиком и подрядчиком не подписан», - говорится в сообщении.

По результатам проверки глазовским межрайонным прокурором в отношении гендиректора компании возбудили 2 дела об административных правонарушениях. С учетом имущественного положения должностного лица ему назначено административное наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев.