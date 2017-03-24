МРСК Центра и Приволжья продолжает работу по выявлению несанкционированного потребления электроэнергии в Удмуртии

К злостным нарушителям применяются жесткие меры воздействия: отключение электроэнергии, административная и даже уголовная ответственность.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжают выявлять факты незаконного пользования электроэнергией. Наиболее эффективными методами работы по снижению коммерческих потерь и пресечению несанкционированного энергопотребления являются рейды.

Регулярно проводя плановые и внеплановые проверки, сотрудники филиала «Удмуртэнерго» составляют акты, по которым нарушители должны возместить причиненный электросетевой компании ущерб. Если денежные средства не выплачиваются в установленные сроки, их взыскивают принудительно, через суд. К злостным нарушителям применяются жесткие меры воздействия: отключение электроэнергии, административная и даже уголовная ответственность.

Так, решением мирового судьи был оштрафован на 10 000 рублей за бездоговорное потребление электроэнергии житель села Вавож. Судом установлено, что привлеченный к административной ответственности мужчина самовольно подключил провод к вводу 220 В на изоляторах дома. Подключение было обнаружено и задокументировано сотрудниками Вавожского РЭС при проведении рейда. Ущерб, нанесенный электросетевой компании составил 50 тыс. 024 руб.

Также самовольно подключился к электрическим сетям в обход электросчетчика и житель села Якшур-Бодья. В соответствии с действующим законодательством мужчине придется возместить филиалу «Удмуртэнерго» 65 тыс. 621 руб. Административный штраф, также наложенный на потребителя мировым судьей, составил 10 тыс. руб.

«Несанкционированное потребление электроэнергии способно вызвать технологические нарушения в работе электрооборудования и несет прямую угрозу жизни и здоровью не только похитителям, но их добропорядочным соседям. Хищение электроэнергии - это не просто банальное воровство, а серьезное правонарушение, подрывающее экономическую и энергетическую безопасность региона», - напоминает жителям республики директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев.

Совместные действия граждан и энергетиков по борьбе с хищениями электроэнергии позволят обезопасить электросетевой комплекс и обеспечить надежное и качественное электроснабжение добросовестных потребителей. Горячая линия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 8 800 100 33 00. Звонок анонимный и бесплатный.